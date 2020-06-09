В Бурятии в ДТП пострадала водитель перевернувшейся «Хонды»

Вчера в Бурятии инспекторы ДПС выявили 342 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей с признаками опьянения. Из них три автомобилиста за повторное управление в состоянии опьянения в течение года, им грозит уголовная ответственность. Камеры ЦАФАП зафиксировали 2381 нарушение ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.









Как сообщал «Байкал-Daily», 5 июня в Джидинском районе 48-летний водитель автомобиля «Лексус RX-300» в селе Большой Нарын не справился с управлением и совершил опрокидывание . На месте погиб 48-летний пассажир. Чуть позже скончался ещё один мужчина-пассажир. Водитель и ещё один пассажир автомобиля с многочисленными травмами были госпитализированы.

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 15 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшими.Около 18 часов в Хоринском районе 54-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Хонда ЦРВ», следуя по автодороге «Улан-Удэ-Романовка-Чита» на 147 км, предварительно, не справилась с рулевым управлением, совершила опрокидывание.В результате ДТП водитель получила травмы различной степени тяжести.