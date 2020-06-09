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В Бурятии в ДТП пострадала водитель перевернувшейся «Хонды»

В Бурятии в ДТП пострадала водитель перевернувшейся «Хонды»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина получила различные травмы

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 15 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшими.

Около 18 часов в Хоринском районе 54-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Хонда ЦРВ», следуя по автодороге «Улан-Удэ-Романовка-Чита» на 147 км, предварительно, не справилась с рулевым управлением, совершила опрокидывание.

В результате ДТП водитель получила травмы различной степени тяжести.

Вчера в Бурятии инспекторы ДПС выявили 342 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей с признаками опьянения. Из них три автомобилиста за повторное управление в состоянии опьянения в течение года, им грозит уголовная ответственность. Камеры ЦАФАП зафиксировали 2381 нарушение ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 июня в Джидинском районе 48-летний водитель автомобиля «Лексус RX-300» в селе Большой Нарын не справился с управлением и совершил опрокидывание. На месте погиб 48-летний пассажир. Чуть позже скончался ещё один мужчина-пассажир. Водитель и ещё один пассажир автомобиля с многочисленными травмами были госпитализированы.
ДТП
 
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