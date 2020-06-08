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В Бурятии полиция вычислила вора, а он уже сидит в колонии

В Бурятии полиция вычислила вора, а он уже сидит в колонии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек находится в колонии-поселении за другие преступления

В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские установили подозреваемого в краже телефона у 40-летнего местного жителя. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

Кража была совершена в ноябре 2019 года. Мужчина отдыхал в кафе в селе Мухоршибирь в компании приятелей. Наутро он не нашёл у себя мобильный. В какой момент гаджет был потерян, мужчина не помнил.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 20-летний житель районного центра, который развозил компанию по домам. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Украденный телефон он продал.

В настоящее время вор находится в колонии-поселении, где отбывает наказание за совершённые ранее угон и кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
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