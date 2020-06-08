Женщина нашла пропавшего ребёнка, пустила к себе и никому не сказала
В Улан-Удэ нашёлся пропавший накануне 11-летний мальчик. С ним всё в порядке, сообщили в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», мальчик утром 7 июня ушёл от родственников по улице Бабушкина в Улан-Удэ и не вернулся обратно. Сегодня ориентировку о поиске разместило МВД.
Выяснилось, что сотрудники ПДН при подворовом обходе района, где пропал мальчик, зашли в магазин по улице Столбовая. Продавец торговой точки опознала пропавшего. Женщина пояснила инспекторам, что вечером 7 мая обнаружила мальчика возле магазина. Не сообщив в полицию, она забрала ребёнка домой. На следующий день ушла на работу, планируя после рабочего дня увезти его по месту проживания.
- В случае обнаружения несовершеннолетних, находящихся без сопровождения взрослых, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Пропавшего в Улан-Удэ мальчика забрала к себе продавец
Происшествия, Фото:
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