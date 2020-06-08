В Чите магазины незаконно работали в субботу и воскресенье

Происшествия, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Протоколы на нарушителей передадут в суд



6 и 7 июня магазины, салоны красоты и торговые центры Читы были закрыты. Ограничения в их работе были вызваны ростом случаев заболеваемости COVID-19 на территории города. Сотрудники минэкономразвития региона провели проверки и закрыли магазины, игнорирующие запрет на работу.



- Мы проинспектировали 85 торговых точек, – рассказала сотрудник министерства экономического развития Забайкалья Наталья Бусовикова, – из них две оказались открытыми и обслуживали клиентов. Пришлось на месте составлять акт обследования. Сегодня будут готовы протоколы, которые передадим в суд. Нами были закрыты салоны связи «Билайн», цветочный магазин «Аленький цветочек», магазин «Радуга» (р-н Пожарки).



В министерстве отметили, что в выходные дни на предпринимателей Читы также были составлены протоколы за отсутствие у продавцов, работающих в продуктовых магазинах, масок, перчаток и дезсредств.



Сегодня сфера торговли и услуг Читы работает в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкалья.

