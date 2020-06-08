Протоколы на нарушителей передадут в суд
6 и 7 июня магазины, салоны красоты и торговые центры Читы были закрыты. Ограничения в их работе были вызваны ростом случаев заболеваемости COVID-19 на территории города. Сотрудники минэкономразвития региона провели проверки и закрыли магазины, игнорирующие запрет на работу.
- Мы проинспектировали 85 торговых точек, – рассказала сотрудник министерства экономического развития Забайкалья Наталья Бусовикова, – из них две оказались открытыми и обслуживали клиентов. Пришлось на месте составлять акт обследования. Сегодня будут готовы протоколы, которые передадим в суд. Нами были закрыты салоны связи «Билайн», цветочный магазин «Аленький цветочек», магазин «Радуга» (р-н Пожарки).
В министерстве отметили, что в выходные дни на предпринимателей Читы также были составлены протоколы за отсутствие у продавцов, работающих в продуктовых магазинах, масок, перчаток и дезсредств.
Сегодня сфера торговли и услуг Читы работает в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкалья.
В Чите магазины незаконно работали в субботу и воскресенье
Происшествия, Фото:
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