Аварии на дорогах унесли жизнь 34-х человек
За пять месяцев на дорогах Бурятии зарегистрировано 330 ДТП. Это меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было 407 дорожных аварий.
В этом году в авариях погибли 34 человека (за аналогичный период прошлого года – 41). Ещё 442 получили травмы различной степени тяжести (2019 год – 548).
По вине водителей в состоянии опьянения совершено 70 ДТП. В результате «пьяных» аварий погибли 14 человек, травмированы 105.
По вине пешеходов произошло 31 ДТП. Пять человек погибли и 28 ранены. Показатели аварийности снизились на 50 процентов.
- Практически в половине случаев ДТП пешеходы находились на проезжей части в состоянии опьянения. С начала года в 14 подобных авариях двое нетрезвых пешеходов погибли и 12 получили травмы. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 1520 пешеходов, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Стало меньше происшествий с участием детей. Число таких ДТП сократилось с 62 до 45, количество погибших - с 5 до 1, раненых - с 64 до 52.
За пять месяцев в отношении пьяных водителей возбуждено 1575 дел об административных правонарушениях.
Камеры ЦАФАП ГИБДД зафиксировали свыше 97 тысяч нарушений. Наложено штрафов на сумму 74 миллиона рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне произошло несколько ДТП с погибшими. Эти случаи пока не попали в приведённую выше статистику, так как она с января по май. Пьяный водитель в Улан-Удэ сбил девочек, одна погибла на месте. Мужчину взяли сегодня под стражу.
Также в Джидинском районе опрокинулся «Лексус» - погибли два пассажира.
Видеокамера в Улан-Удэ засняла ДТП, в котором пострадала женщина. Аварию устроил молодой неопытный водитель.
В Бурятии стало происходить меньше ДТП
Происшествия, Фото:
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