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В Иркутской области автобус сбил 15-летнюю велосипедистку

В Иркутской области автобус сбил 15-летнюю велосипедистку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девушка решил внезапно повернуть

5 июня в посёлке Жигалово Иркутской области 55-летний водитель автобуса «ПАЗ» допустил наезд на 15-летнюю девушку, которая двигалась на велосипеде.

Велосипедист двигалась в попутном направлении с автобусом, но потом внезапно начала пересекать проезжую часть на противоположную сторону, после чего и произошло столкновение.

В результате ДТП девушка получила незначительные ушибы, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

ДТП велосипеды
 
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