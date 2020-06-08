В Иркутской области автобус сбил 15-летнюю велосипедистку

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девушка решил внезапно повернуть



5 июня в посёлке Жигалово Иркутской области 55-летний водитель автобуса «ПАЗ» допустил наезд на 15-летнюю девушку, которая двигалась на велосипеде.



Велосипедист двигалась в попутном направлении с автобусом, но потом внезапно начала пересекать проезжую часть на противоположную сторону, после чего и произошло столкновение.



В результате ДТП девушка получила незначительные ушибы, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



