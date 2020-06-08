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В Чите вор на украденные деньги купил мотоцикл

В Чите вор на украденные деньги купил мотоцикл
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл более 200 тысяч у своего приятеля

В Чите установлен подозреваемый в краже более 200 тысяч рублей с банковской карты.

Парню было известно о том, что на банковском счету его знакомого хранится крупная сумма денег. Получив доступ к мобильному телефону, молодой человек вытащил из устройства сим-карту, вставил её в свой гаджет и, подключив услугу «Мобильный банк», перевёл 202 тысячи рублей на свой счёт. Обнаружив пропажу, 18-летний потерпевший обратился в полицию.

Подозреваемый был установлен. От него получены признательные показания. Выяснилось, на украденные деньги он купил мотоцикл.

Возбуждено уголовное дело. Мотоцикл изъят, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.


кража
 
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