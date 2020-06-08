73-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы денег
В Братске 73-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, желая получить компенсацию морального вреда за когда-то выписываемые ею лекарства.
Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником окружной прокуратуры Москвы, сообщил, что для оформления положенных ей 580 тысяч рублей компенсации морального вреда, следует позвонить по указанному им телефону.
Женщина набрала номер, после чего несколько дней подряд перечисляла по надуманным поводам на различные счета деньги от 29 до 290 тысяч рублей.
Собственных средств на всё это у пенсионерки не хватило, и она обратилась за помощью к невестке. Она не отказала родственнице и заняла ей дважды деньги в общей сумме свыше 400 тысяч.
- Когда братчанка уже «оплатила» инкассацию, оформление документов, страхование суммы, ей вновь поступило требование о следующем переводе, что превысило обещанную ей выплату почти на 200 тысяч. Женщина поделилась этой странной ситуацией с невесткой, которая и предложила написать заявление в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело, по которому проводятся необходимые следственные действия.
Пожилая братчанка заняла 400 тысяч ради мошенников
Происшествия, Фото:
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