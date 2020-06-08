 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июня

07 Июня

Популярное

Пожилая братчанка заняла 400 тысяч ради мошенников

Пожилая братчанка заняла 400 тысяч ради мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
73-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы денег

В Братске 73-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, желая получить компенсацию морального вреда за когда-то выписываемые ею лекарства.

Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником окружной прокуратуры Москвы, сообщил, что для оформления положенных ей 580 тысяч рублей компенсации морального вреда, следует позвонить по указанному им телефону.

Женщина набрала номер, после чего несколько дней подряд перечисляла по надуманным поводам на различные счета деньги от 29 до 290 тысяч рублей.

Собственных средств на всё это у пенсионерки не хватило, и она обратилась за помощью к невестке. Она не отказала родственнице и заняла ей дважды деньги в общей сумме свыше 400 тысяч.

- Когда братчанка уже «оплатила» инкассацию, оформление документов, страхование суммы, ей вновь поступило требование о следующем переводе, что превысило обещанную ей выплату почти на 200 тысяч. Женщина поделилась этой странной ситуацией с невесткой, которая и предложила написать заявление в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело, по которому проводятся необходимые следственные действия.

мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ водителя, сбившего насмерть девочку, взяли под стражу
В Улан-Удэ водителя, сбившего насмерть девочку, взяли под стражу
Происшествия, 08.06.2020
Пьяный водитель сбил двух девочек, выехав на тротуар
В Бурятии пьяный подросток умер во сне
В Бурятии пьяный подросток умер во сне
Происшествия, 08.06.2020
Спящий 16-летний парень захлебнулся рвотными массами
В Бурятии в ДТП с «Лексусом» скончался ещё один пассажир
В Бурятии в ДТП с «Лексусом» скончался ещё один пассажир
Происшествия, 08.06.2020
После ДТП мужчина впал в кому, из которой не вышел
Пожилая братчанка заняла 400 тысяч ради мошенников
Пожилая братчанка заняла 400 тысяч ради мошенников
Происшествия, 08.06.2020
73-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы денег
В Иркутской области пьяный водитель ночью протаранил забор
В Иркутской области пьяный водитель ночью протаранил забор
Происшествия, 08.06.2020
От освидетельствования водитель отказался
В Иркутской области больше недели тушили пожар на нефтяной скважине
В Иркутской области больше недели тушили пожар на нефтяной скважине
Происшествия, 08.06.2020
К тушению также привлекались военные артиллеристы
В Забайкалье ищут подозреваемого в убийстве подростка
В Забайкалье ищут подозреваемого в убийстве подростка
Происшествия, 08.06.2020
От ножевых ранений скончался 16-летний подросток, еще пять человек госпитализированы
В Бурятии парень отомстил обидчику поджогом
В Бурятии парень отомстил обидчику поджогом
Происшествия, 08.06.2020
22-летний молодой человек поджёг поленницу, чтобы отомстить
В Бурятии кафе горело из-за неисправной фритюрницы
В Бурятии кафе горело из-за неисправной фритюрницы
Происшествия, 08.06.2020
Пожарные прибыли на место спустя две минуты
В Иркутске мужчина сгорел в автомобиле
В Иркутске мужчина сгорел в автомобиле
Происшествия, 08.06.2020
О горящем автомобиле сообщили очевидцы
Под Иркутском дачник погиб в подполье
Под Иркутском дачник погиб в подполье
Происшествия, 08.06.2020
Пожар соседи обнаружили слишком поздно

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^