Пожар произошёл сегодняшним утром
Утром 8 июня в селе Кырен Тункинского района произошел пожар в магазине смешанных товаров. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри.
В результате пожара повреждены стены и потолок, крыша на общей площади 20 кв.м., уничтожен товар, однако основные конструкции строения были спасены.
Предположительная причина пожара - короткое замыкание электрооборудования, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горел магазин
Происшествия, Фото:
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