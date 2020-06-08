К тушению также привлекались военные артиллеристы
Горение на скважине Аянского (Западного) нефтяного месторождения ООО «Тихоокеанский терминал» в Усть-Кутском районе полностью ликвидировали 7 июня в 17.38.
Возгорание произошло 30 мая из-за разгерметизации соединительного шланга, которая сопровождалась выбросом нефтегазовой смеси с попаданием на распределительную коробку.
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу ликвидировать возгорание до 8 июня.
Для локализации огня были проведены оперативные работы по возведению вокруг скважины обвалования высотой четыре метра, в результате загрязнения территории и водных объектов нефтепродуктами не допущено, сообщили в ООО «Тихоокеанский терминал».
К ликвидации пожара были привлечены силы военных артиллеристов, которые выстрелом срезали фонтанную арматуру. После чего специализированной компанией произведена установка противофонтанного оборудования на оголовок скважины и её герметизация.
Пострадавших нет. Огонь не угрожал лесу и населённым пунктам. Экологический ущерб ещё предстоит оценить.
На месте происшествия находится исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов, который руководит комиссией по координации работы по ликвидации последствий инцидента. Она создана по поручению главы региона.
В составе комиссии - представители правительства Иркутской области, МЧС, надзорных органов, ООО «Тихоокеанский терминал», ООО «ИНК» и ООО «Юграпромбезопасность», сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области больше недели тушили пожар на нефтяной скважине
Происшествия, Фото:
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