 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июня

07 Июня

Популярное

В Бурятии парень отомстил обидчику поджогом

В Бурятии парень отомстил обидчику поджогом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
22-летний молодой человек поджёг поленницу, чтобы отомстить

В Закаменском районе Бурятии полицейские задержали молодого человека, который уничтожил имущество, принадлежащее жителю села Баянгол.

В конце марта пьяный сельчанин поджёг поленницу в чужом дворе. Молодой человек, вспомнив старые обиды, таким образом решил отомстить хозяину дома. Возгорание заметила его супруга.

На помощь владельцам дома подоспела противопожарная служба, огонь потушили. Причинённый ущерб составил 36 тысяч рублей.

22-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Следствие продолжается.
пожар Поджог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии парень отомстил обидчику поджогом
В Бурятии парень отомстил обидчику поджогом
Происшествия, 08.06.2020
22-летний молодой человек поджёг поленницу, чтобы отомстить
В Бурятии кафе горело из-за неисправной фритюрницы
В Бурятии кафе горело из-за неисправной фритюрницы
Происшествия, 08.06.2020
Пожарные прибыли на место спустя две минуты
В Иркутске мужчина сгорел в автомобиле
В Иркутске мужчина сгорел в автомобиле
Происшествия, 08.06.2020
О горящем автомобиле сообщили очевидцы
Под Иркутском дачник погиб в подполье
Под Иркутском дачник погиб в подполье
Происшествия, 08.06.2020
Пожар соседи обнаружили слишком поздно
В Бурятии четверо мужчин срубили деревьев на 21 миллион
В Бурятии четверо мужчин срубили деревьев на 21 миллион
Происшествия, 08.06.2020
«Чёрные лесорубы» отправились в колонию
Забайкалец убил дочь и свалил вину на сожительницу
Забайкалец убил дочь и свалил вину на сожительницу
Происшествия, 08.06.2020
Боясь уголовной ответственности, убийца попросил 17-летнюю сожительницу взять вину на себя
В Улан-Удэ задержали мужчину с марихуаной
В Улан-Удэ задержали мужчину с марихуаной
Происшествия, 08.06.2020
При нём было более 250 граммов наркотиков
Ангарчанку ночью обманули лжесотрудники банка
Ангарчанку ночью обманули лжесотрудники банка
Происшествия, 08.06.2020
Мошенники украли с карты женщины 70 тысяч рублей
11-летний мальчик пропал в Улан-Удэ
11-летний мальчик пропал в Улан-Удэ
Происшествия, 08.06.2020
Мальчик вышел из дома родственников и пропал  
В Бурятии конфисковали девять килограммов золота и серебра
В Бурятии конфисковали девять килограммов золота и серебра
Происшествия, 08.06.2020
Драгоценные металлы обратили в доход государства
В Бурятии горело 244 гектара леса
В Бурятии горело 244 гектара леса
Происшествия, 08.06.2020
В настоящий момент лесных пожаров в республике нет

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^