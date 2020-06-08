В Бурятии парень отомстил обидчику поджогом

22-летний молодой человек поджёг поленницу, чтобы отомстить



В Закаменском районе Бурятии полицейские задержали молодого человека, который уничтожил имущество, принадлежащее жителю села Баянгол.



В конце марта пьяный сельчанин поджёг поленницу в чужом дворе. Молодой человек, вспомнив старые обиды, таким образом решил отомстить хозяину дома. Возгорание заметила его супруга.



На помощь владельцам дома подоспела противопожарная служба, огонь потушили. Причинённый ущерб составил 36 тысяч рублей.



22-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Следствие продолжается.

