В Бурятии кафе горело из-за неисправной фритюрницы

Пожарные прибыли на место спустя две минуты



6 июня на номер «112» поступило сообщение о возгорании в кафе посёлка Каменск Кабанского района. Диспетчер передал информацию в пожарную охрану – пожарные прибыли на место через две минуты после сообщения.



На момент их прибытия было загорание на втором этаже в подсобном помещении заведения и сильное задымление. Пожарные ликвидировали загорание за 26 минут. В результате оказались закопчены стены и потолок кухни на площади 9 кв.м., уничтожена фритюрница.



Предположительно причиной пожара послужил аварийный режим работы фритюрницы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

