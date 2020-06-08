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В Бурятии кафе горело из-за неисправной фритюрницы

В Бурятии кафе горело из-за неисправной фритюрницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожарные прибыли на место спустя две минуты

6 июня на номер «112» поступило сообщение о возгорании в кафе посёлка Каменск Кабанского района. Диспетчер передал информацию в пожарную охрану – пожарные прибыли на место через две минуты после сообщения.

На момент их прибытия было загорание на втором этаже в подсобном помещении заведения и сильное задымление. Пожарные ликвидировали загорание за 26 минут. В результате оказались закопчены стены и потолок кухни на площади 9 кв.м., уничтожена фритюрница.

Предположительно причиной пожара послужил аварийный режим работы фритюрницы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар кафе
 
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