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В Бурятии многодетная семья осталась без жилья из-за пожара

В Бурятии многодетная семья осталась без жилья из-за пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в селе Бичура

7 июня в селе Бичура Бичурского района загорелись жилой дом и надворные постройки, расположенные под одной крышей. Когда прибыли пожарные, крыша строений была объята огнём на большой площади, порывистый ветер осложнял ситуацию.

К ликвидации пожара были привлечены 12 пожарных, в том числе резервный караул, задействована вся техника пожарной части села Бичура.

Более полутора часов пожарные боролись с огнем. В результате пожара огнем уничтожена крыша, гараж выгорел изнутри на общей площади 290 кв.м., основные конструкции здания удалось спасти.

Многодетную семью, жившую в этом доме, разместили у себя родственники. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электроприбора.

Кроме того, накануне в селе Верхняя Иволга Иволгинского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горела крыша и стены дома.

Несмотря на раннее утро, людей, по счастливому стечению обстоятельств, внутри дома не было, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара огнём повреждены крыша дома и стены изнутри на общей площади 42 кв.м. Причиной, предположительно, послужило короткое замыкание электроприбора.  
пожар
 
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