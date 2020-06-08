В Бурятии многодетная семья осталась без жилья из-за пожара

Пожар произошёл в селе Бичура
7 июня в селе Бичура Бичурского района загорелись жилой дом и надворные постройки, расположенные под одной крышей. Когда прибыли пожарные, крыша строений была объята огнём на большой площади, порывистый ветер осложнял ситуацию.
К ликвидации пожара были привлечены 12 пожарных, в том числе резервный караул, задействована вся техника пожарной части села Бичура.
Более полутора часов пожарные боролись с огнем. В результате пожара огнем уничтожена крыша, гараж выгорел изнутри на общей площади 290 кв.м., основные конструкции здания удалось спасти.
Многодетную семью, жившую в этом доме, разместили у себя родственники. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электроприбора.
Кроме того, накануне в селе Верхняя Иволга Иволгинского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горела крыша и стены дома.
Несмотря на раннее утро, людей, по счастливому стечению обстоятельств, внутри дома не было, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара огнём повреждены крыша дома и стены изнутри на общей площади 42 кв.м. Причиной, предположительно, послужило короткое замыкание электроприбора.
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Происшествия, Фото:
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