Сумма ущерба составила 83 тысячи рублей
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег у 56-летнего жителя села Нижняя Иволга. Им оказался бывший сосед.
Мужчины распивали спиртное. Когда хозяин жилища уснул, 29-летний гость воспользовался его телефоном и через банковское приложение перевёл с кредитной карты на счета своих родственников и знакомых чужие сбережения. С учётом комиссии сумма похищенных денег составила 83 тысячи рублей.
О наличии приложения на гаджете он узнал, когда владелец карты в магазине рассчитывался за продукты и спиртное.
Украденные деньги вор уже потратил.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. Нигде не работает.
Потерпевший обнаружил отсутствие денег на счёте лишь спустя несколько дней, в течение которых он продолжал распивать алкоголь.
Возбуждено уголовное дело о краже, следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии перевёл деньги бывшего соседа своей родне
Происшествия, Фото:
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