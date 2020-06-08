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Житель Бурятии перевёл деньги бывшего соседа своей родне

Житель Бурятии перевёл деньги бывшего соседа своей родне
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сумма ущерба составила 83 тысячи рублей

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег у 56-летнего жителя села Нижняя Иволга. Им оказался бывший сосед.

Мужчины распивали спиртное. Когда хозяин жилища уснул, 29-летний гость воспользовался его телефоном и через банковское приложение перевёл с кредитной карты на счета своих родственников и знакомых чужие сбережения. С учётом комиссии сумма похищенных денег составила 83 тысячи рублей.

О наличии приложения на гаджете он узнал, когда владелец карты в магазине рассчитывался за продукты и спиртное.

Украденные деньги вор уже потратил.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. Нигде не работает.

Потерпевший обнаружил отсутствие денег на счёте лишь спустя несколько дней, в течение которых он продолжал распивать алкоголь.

Возбуждено уголовное дело о краже, следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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