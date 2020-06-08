В Иркутской области насмерть сбили девочку на велосипеде

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Она внезапно начала переезжать дорогу



Вечером 5 июня в городе Тайшет 49-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» совершил наезд на 13-летнюю девочку-велосипедиста. Она от полученных травм скончалась на месте происшествия.



Девочка двигалась по ходу движения автомобиля «Тойота», но затем внезапно начала пересекать проезжую часть на противоположную сторону дороги, в результате чего водитель допустил наезд.



Сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано восемь ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов. Помимо этого смертельного случая, зарегистрировано семь травмированных детей и подростков.

