О горящем автомобиле сообщили очевидцы
Пожар, на котором погиб человек, случился в первом часу ночи 8 июня в Иркутске на улице Байкальская. О горящем автомобиле во дворе дома сообщили очевидцы.
На момент прибытия пожарного подразделения горел моторный отсек автомобиля «Нива». На пассажирском сиденье горевшего автомобиля находился погибший 51-летний мужчина.
В настоящее время эксперты и дознаватели устанавливают обстоятельства трагических происшествий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Всего с начала года в Иркутской области произошло 3594 пожара, на которых погибли 113 человек, из них 22 ребёнка.
В Иркутске мужчина сгорел в автомобиле
Происшествия, Фото:
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