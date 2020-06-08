В Иркутске мужчина сгорел в автомобиле

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

О горящем автомобиле сообщили очевидцы



Пожар, на котором погиб человек, случился в первом часу ночи 8 июня в Иркутске на улице Байкальская. О горящем автомобиле во дворе дома сообщили очевидцы.



На момент прибытия пожарного подразделения горел моторный отсек автомобиля «Нива». На пассажирском сиденье горевшего автомобиля находился погибший 51-летний мужчина.



В настоящее время эксперты и дознаватели устанавливают обстоятельства трагических происшествий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



Всего с начала года в Иркутской области произошло 3594 пожара, на которых погибли 113 человек, из них 22 ребёнка.



