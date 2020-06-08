Под Иркутском дачник погиб в подполье

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар соседи обнаружили слишком поздно



7 июня в половине второго часа ночи пожарным поступило сообщение о пожаре в садоводстве «Чайка» Иркутского района. К месту были направлены расчёты пожарно-спасательной части из Иркутска.



На момент прибытия пожарных огнём были охвачены дачный дом и автомобиль. Произошло обрушение строительных конструкций.



Соседи сообщили о том, что в доме мог находиться хозяин. Пожар начался ночью и был обнаружен соседями слишком поздно.



Под утро, при ликвидации последствий пожара, в подполье дома спасателями был найден погибший мужчина – 55-летний хозяин дома.



Работавшие на месте пожара эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что причиной стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

