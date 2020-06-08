 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июня

07 Июня

Популярное

В Бурятии четверо мужчин срубили деревьев на 21 миллион

В Бурятии четверо мужчин срубили деревьев на 21 миллион
Происшествия,  Фото:из архива
«Чёрные лесорубы» отправились в колонию

В конце мая Верховный суд Бурятии изменил приговор Мухоршибирского районного суда, которым осуждены четверо «чёрных лесорубов», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Чёрные лесорубы» признаны виновными в незаконной рубке деревьев, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Мужчины осуждены к различным срокам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По апелляционному представлению государственного обвинителя Верховный суд Бурятии одному из осуждённых усилил назначенное районным судом дополнительное наказание в виде штрафа.

Мужчины совершил ущерб лесному фонду Российской Федерации в размере 21,3 млн рублей.

По иску прокурора Мухоршибирского района ущерб взыскан с осуждённых в полном объеме.
черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске мужчина сгорел в автомобиле
В Иркутске мужчина сгорел в автомобиле
Происшествия, 08.06.2020
О горящем автомобиле сообщили очевидцы
Под Иркутском дачник погиб в подполье
Под Иркутском дачник погиб в подполье
Происшествия, 08.06.2020
Пожар соседи обнаружили слишком поздно
В Бурятии четверо мужчин срубили деревьев на 21 миллион
В Бурятии четверо мужчин срубили деревьев на 21 миллион
Происшествия, 08.06.2020
«Чёрные лесорубы» отправились в колонию
Забайкалец убил дочь и свалил вину на сожительницу
Забайкалец убил дочь и свалил вину на сожительницу
Происшествия, 08.06.2020
Боясь уголовной ответственности, убийца попросил 17-летнюю сожительницу взять вину на себя
В Улан-Удэ задержали мужчину с марихуаной
В Улан-Удэ задержали мужчину с марихуаной
Происшествия, 08.06.2020
При нём было более 250 граммов наркотиков
Ангарчанку ночью обманули лжесотрудники банка
Ангарчанку ночью обманули лжесотрудники банка
Происшествия, 08.06.2020
Мошенники украли с карты женщины 70 тысяч рублей
11-летний мальчик пропал в Улан-Удэ
11-летний мальчик пропал в Улан-Удэ
Происшествия, 08.06.2020
Мальчик вышел из дома родственников и пропал  
В Бурятии конфисковали девять килограммов золота и серебра
В Бурятии конфисковали девять килограммов золота и серебра
Происшествия, 08.06.2020
Драгоценные металлы обратили в доход государства
В Бурятии горело 244 гектара леса
В Бурятии горело 244 гектара леса
Происшествия, 08.06.2020
В настоящий момент лесных пожаров в республике нет
В Бурятии выявили 44 новых случая COVID-19
В Бурятии выявили 44 новых случая COVID-19
Происшествия, 08.06.2020
Число случаев заражения коронавирусом движется к 1900
В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочек, одна погибла
В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочек, одна погибла
Происшествия, 07.06.2020
Смертельный наезд произошёл вечером в воскресенье
В России число заразившихся коронавирусом превысило 467 тысяч
В России число заразившихся коронавирусом превысило 467 тысяч
Происшествия, 07.06.2020
За сутки выявили почти девять тысяч заболевших

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^