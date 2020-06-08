В Бурятии четверо мужчин срубили деревьев на 21 миллион

Происшествия, Фото: из архива

«Чёрные лесорубы» отправились в колонию



В конце мая Верховный суд Бурятии изменил приговор Мухоршибирского районного суда, которым осуждены четверо «чёрных лесорубов», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



«Чёрные лесорубы» признаны виновными в незаконной рубке деревьев, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Мужчины осуждены к различным срокам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



По апелляционному представлению государственного обвинителя Верховный суд Бурятии одному из осуждённых усилил назначенное районным судом дополнительное наказание в виде штрафа.



Мужчины совершил ущерб лесному фонду Российской Федерации в размере 21,3 млн рублей.



По иску прокурора Мухоршибирского района ущерб взыскан с осуждённых в полном объеме.

