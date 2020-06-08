В Бурятии четверо мужчин срубили деревьев на 21 миллион

«Чёрные лесорубы» отправились в колонию
В конце мая Верховный суд Бурятии изменил приговор Мухоршибирского районного суда, которым осуждены четверо «чёрных лесорубов», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
«Чёрные лесорубы» признаны виновными в незаконной рубке деревьев, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Мужчины осуждены к различным срокам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
По апелляционному представлению государственного обвинителя Верховный суд Бурятии одному из осуждённых усилил назначенное районным судом дополнительное наказание в виде штрафа.
Мужчины совершил ущерб лесному фонду Российской Федерации в размере 21,3 млн рублей.
По иску прокурора Мухоршибирского района ущерб взыскан с осуждённых в полном объеме.
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Происшествия, Фото:
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