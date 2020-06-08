Забайкалец убил дочь и свалил вину на сожительницу

Боясь уголовной ответственности, убийца попросил 17-летнюю сожительницу взять вину на себя



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Улёты, который обвиняется в убийстве дочери.



По версии следствия, в ночь на 8 апреля 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударом ножа убил свою 15-летнюю дочь.



Мужчина имеет несколько судимостей, он освободился из колонии в конце 2019 года. После освобождения нигде не работал и систематически злоупотреблял спиртным, нередко употреблял спиртное со своей несовершеннолетней дочерью.



Накануне убийства мужчина также находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта с дочерью он несколько раз ударил 15-летнюю девушку кулаком и ногами, а затем ударил ножом в шею.



После отец, решив избежать уголовной ответственности за убийство, попросил свою 17-летнюю сожительницу взять вину на себя. Девушка, поддавшись на уговоры сожителя, оговорила себя, сказав, что убила девушку.



Однако следователи в ходе детальных допросов быстро установили истинную картину произошедшего. Мужчина был взят под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом деянии. Своё признание он подтвердил в ходе проверки показаний на месте преступления.



- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



