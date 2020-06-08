Боясь уголовной ответственности, убийца попросил 17-летнюю сожительницу взять вину на себя
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Улёты, который обвиняется в убийстве дочери.
По версии следствия, в ночь на 8 апреля 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударом ножа убил свою 15-летнюю дочь.
Мужчина имеет несколько судимостей, он освободился из колонии в конце 2019 года. После освобождения нигде не работал и систематически злоупотреблял спиртным, нередко употреблял спиртное со своей несовершеннолетней дочерью.
Накануне убийства мужчина также находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта с дочерью он несколько раз ударил 15-летнюю девушку кулаком и ногами, а затем ударил ножом в шею.
После отец, решив избежать уголовной ответственности за убийство, попросил свою 17-летнюю сожительницу взять вину на себя. Девушка, поддавшись на уговоры сожителя, оговорила себя, сказав, что убила девушку.
Однако следователи в ходе детальных допросов быстро установили истинную картину произошедшего. Мужчина был взят под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом деянии. Своё признание он подтвердил в ходе проверки показаний на месте преступления.
- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
Забайкалец убил дочь и свалил вину на сожительницу
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
О горящем автомобиле сообщили очевидцы
Пожар соседи обнаружили слишком поздно
«Лексус RX-300» перевернулся на крышу
«Чёрные лесорубы» отправились в колонию
Боясь уголовной ответственности, убийца попросил 17-летнюю сожительницу взять вину на себя
При нём было более 250 граммов наркотиков
Мошенники украли с карты женщины 70 тысяч рублей
Мальчик вышел из дома родственников и пропал
Драгоценные металлы обратили в доход государства
В настоящий момент лесных пожаров в республике нет
В аварии пострадала женщина-водитель
Число случаев заражения коронавирусом движется к 1900
ЧП произошло в Зверосовхозе
Происшествия, 07.06.2020
Смертельный наезд произошёл вечером в воскресенье
Происшествия, 07.06.2020
За сутки выявили почти девять тысяч заболевших