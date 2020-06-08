 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июня

07 Июня

Популярное

11-летний мальчик пропал в Улан-Удэ

11-летний мальчик пропал в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Мальчик вышел из дома родственников и пропал

Сотрудники полиции разыскивают 11-летнего Владислава Яшина, который утром 7 июня ушёл от родственников по улице Бабушкина в Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся. Ранее неоднократно уходил, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелёные.

Был одет: Синяя майка, бежевые бриджи, кроссовки синего цвета.

При наличии какой-либо информации о местонахождении мальчика полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012) 43 02 02, 89024581779 или 102 (112).

пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии конфисковали девять килограммов золота и серебра
В Бурятии конфисковали девять килограммов золота и серебра
Происшествия, 08.06.2020
Драгоценные металлы обратили в доход государства
В Бурятии горело 244 гектара леса
В Бурятии горело 244 гектара леса
Происшествия, 08.06.2020
В настоящий момент лесных пожаров в республике нет
В Бурятии выявили 44 новых случая COVID-19
В Бурятии выявили 44 новых случая COVID-19
Происшествия, 08.06.2020
Число случаев заражения коронавирусом движется к 1900
В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочек, одна погибла
В Улан-Удэ пьяный водитель сбил девочек, одна погибла
Происшествия, 07.06.2020
Смертельный наезд произошёл вечером в воскресенье
В России число заразившихся коронавирусом превысило 467 тысяч
В России число заразившихся коронавирусом превысило 467 тысяч
Происшествия, 07.06.2020
За сутки выявили почти девять тысяч заболевших
За сутки у 80 забайкальцев выявили коронавирус
За сутки у 80 забайкальцев выявили коронавирус
Происшествия, 07.06.2020
Число случаев заражения превысило 1,5 тысячи
В Иркутской области выявили ещё 85 заражённых COVID-19
В Иркутской области выявили ещё 85 заражённых COVID-19
Происшествия, 07.06.2020
Число случаев коронавируса выросло до 2877
В Бурятии почти потушили сложный лесной пожар
В Бурятии почти потушили сложный лесной пожар
Происшествия, 07.06.2020
Лес загорелся в труднодоступной местности
В Бурятии пастух украл бензопилу
В Бурятии пастух украл бензопилу
Происшествия, 07.06.2020
Вор знал, что хозяйка забывает запирать дверь
Неадекватный улан-удэнец разбросал марихуану на глазах полицейских
Неадекватный улан-удэнец разбросал марихуану на глазах полицейских
Происшествия, 07.06.2020
Пьяный мужчина разорвал пакет с марихуаной и высыпал её на землю
В Бурятии вор перекрасил украденный велосипед
В Бурятии вор перекрасил украденный велосипед
Происшествия, 07.06.2020
Вор приехал из соседнего региона на заработки
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1800
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1800
Происшествия, 07.06.2020
Большинство новых заразившихся – контактные лица

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^