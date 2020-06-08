11-летний мальчик пропал в Улан-Удэ

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Мальчик вышел из дома родственников и пропал



Сотрудники полиции разыскивают 11-летнего Владислава Яшина, который утром 7 июня ушёл от родственников по улице Бабушкина в Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся. Ранее неоднократно уходил, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелёные.



Был одет: Синяя майка, бежевые бриджи, кроссовки синего цвета.



При наличии какой-либо информации о местонахождении мальчика полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012) 43 02 02, 89024581779 или 102 (112).



