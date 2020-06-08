В Бурятии конфисковали девять килограммов золота и серебра

Драгоценные металлы обратили в доход государства



В Бурятии судебные приставы конфисковали драгоценные металлы – золото и серебро, обращённые в доход государства.



Драгоценные металлы в качестве вещественного доказательства были изъяты у двух жителей Баунтовского района в рамках уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов».



- Приставы передали из правоохранительных органов слитки и шлиховое золото, содержащие сплавы золота и серебра, на общую массу свыше девяти килограммов в Гохран России для обращения в доход государства. На основании акта ареста и приема-передачи исполнительные производства окончены фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.





