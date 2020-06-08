В настоящий момент лесных пожаров в республике нет
В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Прибайкальском районе и дотушиванию сложного локализованного очага в Муйском районе.
Общая площадь, пройденная огнем, составила 244 га, 86 из которых пройдено верховым пожаром. С огнём сражались 52 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Всего задействовано 19 единиц лесопожарной техники.
Лесные пожары ликвидированы. На утро 8 июня новых очагов возгорания не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии горело 244 гектара леса
Происшествия, Фото:
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