В Бурятии горело 244 гектара леса

В настоящий момент лесных пожаров в республике нет



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Прибайкальском районе и дотушиванию сложного локализованного очага в Муйском районе.



Общая площадь, пройденная огнем, составила 244 га, 86 из которых пройдено верховым пожаром. С огнём сражались 52 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Всего задействовано 19 единиц лесопожарной техники.



Лесные пожары ликвидированы. На утро 8 июня новых очагов возгорания не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

