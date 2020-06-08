В Улан-Удэ ДТП по вине неопытного водителя засняли на видео





Вчера вечером, 7 июня, на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.19-летний водитель автомобиля «Лифан», со стажем вождения менее года, в районе дома номер 183а совершил столкновение с автомобилем «Ниссан». За рулём этой машины была 36-летняя женщина.Момент аварии запечатлела видеокамера: