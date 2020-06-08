В Улан-Удэ ДТП по вине неопытного водителя засняли на видео

Вчера вечером, 7 июня, на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
19-летний водитель автомобиля «Лифан», со стажем вождения менее года, в районе дома номер 183а совершил столкновение с автомобилем «Ниссан». За рулём этой машины была 36-летняя женщина.
Момент аварии запечатлела видеокамера:
В результате ДТП водитель «Ниссана» с травмами была доставлена в медицинское учреждение. После осмотра отпущена домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Зверосовхозе пьяный водитель сбил двух девочек, одна из них погибла на месте.