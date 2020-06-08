ЧП произошло в Зверосовхозе
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 7 июня, около 19.30 часов в микрорайоне Забайкальский, на улице Совхозная в Улан-Удэ водитель «Мазды» сбил двух 13-летних девочек, одна из них погибла на месте. Водитель, предположительно, был пьян.
Водитель также повредил электроопору. Из-за этого в 20:50 для проведения аварийно-восстановительных работ по замене опоры была отключена электроэнергия потребителям 15 частных домов по ул. Совхозная с №2 по №30.
В 01:35 8 июня заменили железобетонную опору, подачу электроэнергии восстановили всем потребителям. В оперативной сводке по городу уточняется, что время отключения составило 4 часа 45 минут.
В Улан-Удэ из-за смертельного ДТП отключали электроэнергию
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Смертельный наезд произошёл вечером в воскресенье
За сутки выявили почти девять тысяч заболевших
Число случаев заражения превысило 1,5 тысячи
Число случаев коронавируса выросло до 2877
Инцидент произошёл в субботу
Лес загорелся в труднодоступной местности
Вор знал, что хозяйка забывает запирать дверь
Пьяный мужчина разорвал пакет с марихуаной и высыпал её на землю
Вор приехал из соседнего региона на заработки
Большинство новых заразившихся – контактные лица
Ремонтные работы ещё не закончены
Электроэнергия пропала у жителей нескольких посёлков
Пропавших в Онохое детей нашли волонтёры отряда «Лиза Алерт»
Происшествия, 06.06.2020
Проснувшаяся от дыма мать не успела спасти свою семью
Происшествия, 05.06.2020
Женщина устроилась наркокурьером