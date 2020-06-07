В России число заразившихся коронавирусом превысило 467 тысяч

За сутки выявили почти девять тысяч заболевших



Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 467 тысяч, сообщает оперативный штаб.



Точное количество инфицированных в России за весь период пандемии — 467 673. За последние сутки зарегистрированы 8984 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах.



За сутки в стране выздоровели 5 343 человека, всего — более 226 тысяч.



С начала пандемии зафиксировано 5859 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым COVID-19



Россия остаётся на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19, уступая США (1,9 млн) и Бразилии (672 тыс.).

