Число случаев заражения превысило 1,5 тысячи
На 7 июня в Забайкальском крае общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1551 (248 из них – дети). За сутки диагноз выявили ещё у 80 человек, сообщает краевой оперштаб.
За весь период 837 человек с диагнозом COVID-19 полностью выздоровели и выписаны из медучреждений.
Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.
В Забайкалье установлен обязательный масочный режим.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области на сегодня зарегистрировано уже 2877 подтверждённых случаев коронавируса. В Бурятии число случаев заражения превысило сегодня 1800 (+48 за сутки).
За сутки у 80 забайкальцев выявили коронавирус
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