Число случаев коронавируса выросло до 2877
На 7 июня в Иркутской области зарегистрировано 2877 подтверждённых случаев коронавируса. Региональный оперативный штаб сообщил, что за сутки заболевание выявили ещё у 85 человек.
За весь период госпитализировано было 2033 заболевших, среди них 1194 вахтовика и 158 людей из обсерваторов.
С начала распространения инфекции выздоровели 815 пациентов (+36 за сутки).
От коронавируса скончались 14 человек. Ещё 15 человек умерли от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число случаев заражения превысило сегодня 1800 (+48 за сутки).
В Иркутской области выявили ещё 85 заражённых COVID-19
Происшествия, Фото:
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