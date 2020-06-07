В Бурятии почти потушили сложный лесной пожар

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Лес загорелся в труднодоступной местности



За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Муйском районе Бурятии. С огнём в труднодоступной местности и при сильном порывистом ветре сражались 45 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



На сегодня очаг локализован на лесной площади 100 га, на 86 из которых пройдено верховым пожаром.

