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В Бурятии почти потушили сложный лесной пожар

В Бурятии почти потушили сложный лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Лес загорелся в труднодоступной местности

За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Муйском районе Бурятии. С огнём в труднодоступной местности и при сильном порывистом ветре сражались 45 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

На сегодня очаг локализован на лесной площади 100 га, на 86 из которых пройдено верховым пожаром.
лесные пожары
 
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