Вор знал, что хозяйка забывает запирать дверь
В отдел МВД России по Бичурскому району с заявлением о краже бензопилы обратилась 69-летняя местная жительница. Инструмент понадобился для работы по хозяйству, но на веранде дома пожилая женщина его не нашла. Ущерб составил шесть тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 54-летнего сельчанина. Пенсионерка ранее нанимала мужчину для выпаса своих коров, но по причине злоупотребления им алкоголем, отказалась от его услуг.
Зная, что хозяйка забывает запирать входную дверь, ночью нетрезвый мужчина проник на веранду её дома и украл бензопилу. Её он планировал продать и приобрести спиртное, но не нашёл покупателя.
Ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Инструмент полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже.
В Бурятии пастух украл бензопилу
Происшествия, Фото:
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