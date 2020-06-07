Пьяный мужчина разорвал пакет с марихуаной и высыпал её на землю
Вечером 4 июня возле дома на улице Смолина в центре Улан-Удэ мужчина вёл себя неадекватно и приставал к прохожим. К нему направились сотрудники патрульно-постовой службы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
При себе у мужчины был пакет с марихуаной. Гражданин, будучи в алкогольном опьянении, прямо на глазах у полицейских разорвал пакет и высыпал содержимое на землю. По результатам экспертизы, там было более 400 граммов марихуаны.
Задержанному 39 лет, он житель посёлка Аэропорт, не работает, ранее судим за имущественное преступление. Коноплю, пояснил мужчина, он собрал в Заиграевском районе для собственного употребления.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса. Кроме того, на гражданина составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Неадекватный улан-удэнец разбросал марихуану на глазах полицейских
Происшествия, Фото:
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