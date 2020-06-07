Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1800

Большинство новых заразившихся – контактные лица
В Бурятии по-прежнему растёт число больных коронавирусом. В пятницу была преодолена отметка в 1700 случаев, а на утро воскресенье их стало уже более 1800.
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на сегодня зарегистрировано 1833 подтверждённых случаев заражения COVID-19. Из них в Улан-Удэ – 1007.
За сутки выявили ещё 48 заражённых.
Из 48 новых случаев COVID-19: девять человек – прибывшие из других регионов, один человек – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, двое были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1482 человек, все лабораторно обследованы.
За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 1084 человека. В том числе накануне выздоровели 18 пациентов. В республиканском оперштабе сообщили, что за сутки из инфекционной больницы выписали семь, из республиканской клинической больницы – одного, из госпиталя минобороны – одного, девять выздоровевших лечились амбулаторно.
Входят в статистику и 11 летальных случаев. Последний из них был зафиксирован 4 июня – скончалась 43-летняя женщина. Как сообщал «Байкал-Daily», один житель Бурятии умер в Забайкальском крае, так что этот случай в республиканскую статистику не входит.
На сегодня проходят лечение в стационарах 489 больных, один житель Бурятии госпитализирован в городе Зима Иркутской области. На амбулаторном лечении находятся 248 пациентов. Среди госпитализированных 42 ребёнка с коронавирусом. На амбулаторном лечении ещё 248 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В отделениях реанимации трёх стационаров лежат 12 тяжёлых взрослых пациентов, из них трое – на аппарате ИВЛ.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях федеральные СМИ обратили внимание на то, что больные коронавирусом в инфекционной больнице справляют нужду в вёдра в палатах. Минздрав Бурятии дал этому объяснение.
Фитнес-клубы, просившие дать им работать, пока не откроются, дали понять в управлении Роспотребнадзора. Также санитарные врачи попросили жителей Бурятии ходить в открывшиеся ТРЦ только по необходимости.
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1800
Происшествия, Фото:
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