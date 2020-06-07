В Улан-Удэ 15 домов остались ночью без холодной воды

Ремонтные работы ещё не закончены



7 июня в 01:10 из-за выхода воды в колодце в районе ул. Буйко, 36 в Улан-Удэ была прекращена подача холодного водоснабжения на 15 многоквартирных домов. В оперативной сводке по городу сообщается, что без воды временно остались дома по ул. Буйко,36; ул. Иванова, №№1-10; ул. Октябрьская, 33, 37, 39; ул. Комсомольская, 39.



На счастье жителей, всё произошло ночью. Уже в 5.40 часов утра подача холодного водоснабжения была возобновлена.



Время отключения составило 4 часа 30 минут.



Ремонтные работы в колодце по замене задвижки будут продолжены сегодня.

