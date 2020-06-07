Ремонтные работы ещё не закончены
7 июня в 01:10 из-за выхода воды в колодце в районе ул. Буйко, 36 в Улан-Удэ была прекращена подача холодного водоснабжения на 15 многоквартирных домов. В оперативной сводке по городу сообщается, что без воды временно остались дома по ул. Буйко,36; ул. Иванова, №№1-10; ул. Октябрьская, 33, 37, 39; ул. Комсомольская, 39.
На счастье жителей, всё произошло ночью. Уже в 5.40 часов утра подача холодного водоснабжения была возобновлена.
Время отключения составило 4 часа 30 минут.
Ремонтные работы в колодце по замене задвижки будут продолжены сегодня.
В Улан-Удэ 15 домов остались ночью без холодной воды
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Большинство новых заразившихся – контактные лица
Ремонтные работы ещё не закончены
Электроэнергия пропала у жителей нескольких посёлков
Пропавших в Онохое детей нашли волонтёры отряда «Лиза Алерт»
Происшествия, 06.06.2020
Проснувшаяся от дыма мать не успела спасти свою семью
Женщина устроилась наркокурьером
Чтобы задержать мужчину, им пришлось окружать его
Он решил продать транспорт знакомому
Вандалы разукрасили фасад краской
Группировка незаконно вывезла из страны пиломатериалы на 134 миллиона
Его куртка намоталась на крутящуюся ступицу
По предварительным данным, подросток занимался спортом с друзьями и почувствовал себя плохо
Пациент из Бурятии умер в Забайкальском крае
Заболевшие выявлены в домашнем очаге
Погибшим оказался объявленный в розыск мужчина