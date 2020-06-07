Ночь поисков: В Бурятии нашли двух пропавших мальчиков

Пропавших в Онохое детей нашли волонтёры отряда «Лиза Алерт»
Заиграевская газета «Вперёд» рассказала, о том, как волонтёры нашли пропавших мальчиков 5 и 7 лет. Дети ушли в неизвестном направлении 5 мая в 20:30 из дома в посёлке Онохой. Заявку на поиск получили волонтёры Заиграевского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сообщает газета «Вперёд».
- Мне позвонили в третьем часу ночи, - рассказывает руководитель отряда Светлана Снегирева, - Я сразу сообщила о сборе в нашем общем чате.
В поисках принимали участие полиция и шестеро волонтёров. Заиграевские добровольцы приехали на место событий первыми. Они сразу же опросили мать пропавших детей и обыскали территорию участка, прилегающего к дому. После приняли решение отправиться на место прежнего жительства семьи. Присоединиться к поискам решил и 10-летний брат разыскиваемых.
На старом адресе по улице Первомайская волонтёры из отряда «Лиза Алерт» заметили, что замок в доме оторван и дверь заперта изнутри. На стук никто не отзывался. Сначала была предпринята попытка выломать дверь, но потом находившиеся внутри люди проснулись и открыли. Оказалось, что в доме спали маленькие беглецы! Таким образом, в 5 утра мальчики были найдены.
С детьми всё в порядке, уточняет газета «Вперёд».
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Происшествия, Фото:
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