В Братске прохожий поймали «закладчицу»

Происшествия, Фото: из архива

Женщина устроилась наркокурьером



34-летняя жительница Братска обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.



Женщина устроилась на работу курьером в интернет-магазин, через который, с помощью мессенджера, получила задание и так называемый «склад» с синтетическими наркотиками. Приехав в город, начала раскладывать «закладки» в лесу, но была замечена местным жителем, который задержал её и вызвал полицию.



Прибывшие на место сотрудники полиции изъято 12,64 гр. наркотических средств.



В настоящее время уголовное дело направлено в Усть-Илимский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

