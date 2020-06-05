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В Братске прохожий поймали «закладчицу»

В Братске прохожий поймали «закладчицу»
Происшествия,  Фото:из архива
Женщина устроилась наркокурьером

34-летняя жительница Братска обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Женщина устроилась на работу курьером в интернет-магазин, через который, с помощью мессенджера, получила задание и так называемый «склад» с синтетическими наркотиками. Приехав в город, начала раскладывать «закладки» в лесу, но была замечена местным жителем, который задержал её и вызвал полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции изъято 12,64 гр. наркотических средств.

В настоящее время уголовное дело направлено в Усть-Илимский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Иркутской области. 
наркотики
 
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