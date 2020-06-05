В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба

Чтобы задержать мужчину, им пришлось окружать его



Во время рейдового патрулирования лесов Тарбагатайского района лесники увидели спиленную древесину, но на месте рубки никого не оказалось. Они начали рассчитывать ущерб, как вдруг услышали звуки приближающегося автомобиля. Лесники устроили засаду, спрятавшись за деревьями.



Вскоре к месту рубки на грузовике с краном-манипулятором подъехал мужчина. Нарушитель ослабил бдительность и начал грузить заготовленную древесину в автомобиль. Тогда лесникам удалось окружить и задержать нарушителя с поличным.



Нарушителем оказался житель посёлка Николаевский Тарбагатайского района.



В ходе осмотра выяснилось, что мужчина заготовил около семи кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 85 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, грузовик с краном-манипулятором и бензопила были изъяты.



- В отношении нарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



