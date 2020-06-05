Житель Бурятии украл мотоцикл и продал приятелю

Он решил продать транспорт знакомому



Сотрудники полиции району задержали подозреваемого в краже в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В середине мая 36-летний местный житель украл мотоцикл из гаража 57-летнего гражданина. Для этого он втайне от его сожительницы взял ключи от гаража. На мототехнике он планировал покататься, но затем решил продать знакомому.



Ранее подозреваемый был неоднократно судим за преступления имущественного характера, а также против жизни и здоровья. В 2018 году он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.



Мотоцикл изъят полицейскими. Возбуждено уголовное дело о краже.



Причинённый покупателю ущерб мужчина возместил.



