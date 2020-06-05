Его куртка намоталась на крутящуюся ступицу
Днём 4 июня во дворе дома в микрорайоне имени Горького в Улан-Удэ обнаружили тело 50-летнего мужчины. Следователи начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, мужчина погиб из-за несчастного случая. Во дворе своего дома он принялся ремонтировать автомобиль из-за стука, доносившегося от правого заднего колеса при движении. Он поднял заднюю часть машины домкратом, снял колесо, после чего завёл двигатель и включил скорость. Затем он вернулся к разобранной части машины и наклонился к крылу, чтобы определить причину стука.
В этот момент за ступицу зацепился край его куртки. Вращающийся механизм намотал одежду, и мужчина оказался с силой прижат к агрегатам машины, отчего скончался.
Его тело позже обнаружила падчерица. Она заглушила двигатель и сама пыталась вызволить пострадавшего, но не смогла.
По её вызову приехали работники скорой медицинской помощи, которые высвободили мужчину, но констатировали его смерть.
Улан-удэнец погиб во время ремонта автомобиля
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина устроилась наркокурьером
Чтобы задержать мужчину, им пришлось окружать его
Он решил продать транспорт знакомому
Вандалы разукрасили фасад краской
Группировка незаконно вывезла из страны пиломатериалы на 134 миллиона
Его куртка намоталась на крутящуюся ступицу
По предварительным данным, подросток занимался спортом с друзьями и почувствовал себя плохо
Заболевшие выявлены в домашнем очаге
Погибшим оказался объявленный в розыск мужчина
Пациент из Бурятии умер в Забайкальском крае
Один из сбитых мальчиков получил открытую черепно-мозговую травму
Мужчина повредил шлагбаум, угрожал диспетчеру и материл росгвардейцев
В регионе отмечается снижение случаев незаконной рубки деревьев
Результаты на коронавирус у контактных лиц отрицательные
Мужчина выловил более 30 щук, плотвы и окуня