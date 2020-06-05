Улан-удэнец погиб во время ремонта автомобиля

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Его куртка намоталась на крутящуюся ступицу



Днём 4 июня во дворе дома в микрорайоне имени Горького в Улан-Удэ обнаружили тело 50-летнего мужчины. Следователи начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По предварительным данным, мужчина погиб из-за несчастного случая. Во дворе своего дома он принялся ремонтировать автомобиль из-за стука, доносившегося от правого заднего колеса при движении. Он поднял заднюю часть машины домкратом, снял колесо, после чего завёл двигатель и включил скорость. Затем он вернулся к разобранной части машины и наклонился к крылу, чтобы определить причину стука.



В этот момент за ступицу зацепился край его куртки. Вращающийся механизм намотал одежду, и мужчина оказался с силой прижат к агрегатам машины, отчего скончался.



Его тело позже обнаружила падчерица. Она заглушила двигатель и сама пыталась вызволить пострадавшего, но не смогла.



По её вызову приехали работники скорой медицинской помощи, которые высвободили мужчину, но констатировали его смерть.

