В Забайкалье подросток погиб на спортивной площадке

По предварительным данным, подросток занимался спортом с друзьями и почувствовал себя плохо



В городе Краснокаменск Забайкальского края 5 июня на спортивной площадке нашли тело подростка без признаков насильственной смерти. Сообщение в правоохранительные органы поступило в 12 часов дня. По данному факту проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, подросток вместе со сверстниками занимался на спортивном комплексе. В какой-то момент молодой человек почувствовал себя плохо и через непродолжительное время скончался.



- Следователи опросили друзей подростка и его родителей. Запрошены медицинские документы в местной поликлинике для выяснения состоянии здоровья подростка и истории болезней. По имеющимся данным, у подростка имелось заболевание, которое могло иметь негативные проявления при физических нагрузках. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщили в пре6сс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По результатам выяснения всех обстоятельств случившегося следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

