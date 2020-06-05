По предварительным данным, подросток занимался спортом с друзьями и почувствовал себя плохо
В городе Краснокаменск Забайкальского края 5 июня на спортивной площадке нашли тело подростка без признаков насильственной смерти. Сообщение в правоохранительные органы поступило в 12 часов дня. По данному факту проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, подросток вместе со сверстниками занимался на спортивном комплексе. В какой-то момент молодой человек почувствовал себя плохо и через непродолжительное время скончался.
- Следователи опросили друзей подростка и его родителей. Запрошены медицинские документы в местной поликлинике для выяснения состоянии здоровья подростка и истории болезней. По имеющимся данным, у подростка имелось заболевание, которое могло иметь негативные проявления при физических нагрузках. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщили в пре6сс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По результатам выяснения всех обстоятельств случившегося следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В Забайкалье подросток погиб на спортивной площадке
Происшествия, Фото:
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