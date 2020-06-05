Погибшим оказался объявленный в розыск мужчина
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 4 июня в лесу недалеко от 118 квартала Улан-Удэ прохожие наткнулись на труп. Следователи проводят доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит выяснить точную причину смерти. По предварительной версии, мужчина скончался от естественных причин.
Во второй половине дня 5 июня подтвердили личность погибшего. Это 69-летний пенсионер, объявленный в розыск почти три недели назад. В последний раз его видели 15 мая, мужчина ушёл из дома в 123 микрорайоне Улан-Удэ.
- В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смерти, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ установили личность мужчины, найденного мёртвым в лесу
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