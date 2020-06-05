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Скончался ещё один больной коронавирусом из Бурятии

Скончался ещё один больной коронавирусом из Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пациент из Бурятии умер в Забайкальском крае

Житель Бурятии, болевший коронавирусом, скончался в Забайкальском крае. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

У умершего мужчины было тяжёлое сопутствующее заболевание – онкология.

Евгения Лудупова отметила, что 15 июня станет известна точная статистика смертности по коронавирусу. Здесь будет учитываться то, где у больного было зарегистрировано заболевание, где он жил, лечился. Данные будут сверяться по всей России.

Появятся точные данные о летальных исходах – где пациенты, больные COVID-19, умерли от сопутствующих заболеваний, а где причиной смерти стал как раз коронавирус.

- Есть причина смертности – это ковид и осложнения, а есть, например, острый инфаркт миокарда, когда человек был бессимптомным носителем или с лёгкими формами. Мы очень жёстко подходим к оценке анализа причин смертности, - отметила Евгения Лудупова.

Такую раздельную статистку уже ведут в Иркутской области. По данным оперштаба, на 5 июня в регионе от коронавируса умерло 13 пациентов, ещё 14 заражённых скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19. 

Евгения Лудупова отметила, что в Бурятии, возможно, также изменится статистика. На сегодня в республике уже 11 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Накануне, 4 июня, скончалась 43-летняя больная, у неё была терминальная хроническая почечная недостаточность. Остальные проходят лечение.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Забайкальском крае уже 26 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Накануне там умерли 65-летняя женщина и 66-летний мужчина. У пациентов был подтверждён диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания. 

На утро 5 июня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 1733 (+52 больных за сутки).


смерть коронавирус
 
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