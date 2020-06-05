Результаты на коронавирус у контактных лиц отрицательные
Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудник детского сада №50 «Солнышко» в Улан-Удэ заразился коронавирусом. Сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина пояснила, что после заноса инфекции были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, дежурная группа на 14 дней закрыта на карантин.
Уже обследованы персонал учреждения, дети и их родители. Круг контактных составил около 300 человек. Елена Кузьмина сообщила, что круг «умышленно» был расширен – «охватили всех».
- Продолжается медицинское наблюдение. Пока на сегодняшний день новых положительных случаев у нас нет. Надеемся, что дальнейшего распространения не будет, то будем считать, что всё благополучно, - пояснила Елена Кузьмина.
Через 14 дней у них будут взяты повторные анализы, по их результатам будут приниматься дальнейшие решения.
На сегодня в Бурятии зарегистрировано 1733 случая заболевания коронавирусом. За всё время вылечился 1031 пациент, в том числе накануне выздоровели ещё 24 человека. Входят в статистику и 11 летальных случаев, последний из них зафиксирован накануне, 4 июня – скончалась 43-летняя женщина. У неё была терминальная хроническая почечная недостаточность. Остальные проходят лечение.
В Улан-Удэ COVID-19 от сотрудника детсада дальше не распространился
Происшествия, Фото:
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