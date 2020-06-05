Улан-удэнец отомстил девушке за проведённое время в полиции

Он вернулся и ограбил её



В начале мая 29-летний улан-удэнец распивал спиртное у своей знакомой. Когда дочь хозяйки дома стала выгонять его, он устроил дебош. Девушка вызвала полицию, и гость был доставлен в отдел внутренних дел.



Затаив обиду, спустя время он вернулся и стал высказывать претензии, а затем выхватил у неё телефон и скрылся. Ущерб составил 27 тысяч рублей.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Смартфон полицейские вернули владелице.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

