В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Хонда»

Авария случилась на повороте в сторону Мясокомбината
Вечером в среду, 3 июня, в Улан-Удэ на улице Пугачёва произошло ДТП.
Автомобиль «Ниссан Санни» с символикой такси двигался со стороны посёлка Южлаг в направлении Мясокомбината. По предварительной информации, автомобилист не вписался в поворот и выехал на полосу встречного движения. Здесь он совершил столкновение с автомобилем «Хонда Фит». От удара «Хонду» отбросило примерно на четыре метра.
По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал. Иномарки получили механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в центре Улан-Удэ ДТП с такси перекрыло дорогу
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Он вернулся и ограбил её
Авария случилась на повороте в сторону Мясокомбината
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