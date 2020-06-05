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В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Хонда»

В Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Хонда»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась на повороте в сторону Мясокомбината

Вечером в среду, 3 июня, в Улан-Удэ на улице Пугачёва произошло ДТП. 



Автомобиль «Ниссан Санни» с символикой такси двигался со стороны посёлка Южлаг в направлении Мясокомбината. По предварительной информации, автомобилист не вписался в поворот и выехал на полосу встречного движения. Здесь он совершил столкновение с автомобилем «Хонда Фит». От удара «Хонду» отбросило примерно на четыре метра.

По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал. Иномарки получили механические повреждения. 




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в центре Улан-Удэ ДТП с такси перекрыло дорогу


ДТП
 
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