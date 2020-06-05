Тело нашли прохожие
4 июня в 118 квартале Улан-Удэ прохожие нашли труп пожилого мужчины. Тело было обнаружено в лесном массиве.
Сейчас следователи проводят проверку по данному факту. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит выяснить точную причину смерти.
- Мужчина скончался, предположительно, в результате естественных причин. Проводится проверка, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
Кроме этого, выясняется и личность мужчины. Не исключено, что погибший был в розыске как без вести пропавший.
В Улан-Удэ в лесу нашли мёртвого мужчину
Происшествия, Фото:
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