В Улан-Удэ в лесу нашли мёртвого мужчину

Тело нашли прохожие



4 июня в 118 квартале Улан-Удэ прохожие нашли труп пожилого мужчины. Тело было обнаружено в лесном массиве.



Сейчас следователи проводят проверку по данному факту. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит выяснить точную причину смерти.



- Мужчина скончался, предположительно, в результате естественных причин. Проводится проверка, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.



Кроме этого, выясняется и личность мужчины. Не исключено, что погибший был в розыске как без вести пропавший.

