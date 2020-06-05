Нарушителей привлекли к административной ответственности
В Забайкальском крае в природном парке «Ивано-Арахлейский» сотрудники дирекции совместно с росгвардейцами изъяли крупную партию незаконных орудий вылова рыбы.
В ходе рейда было изъято 30 рыболовных сетей кустарного изготовления, общей длиной 1,5 километра, семь резиновых лодок, две удочки, два рыболовных костюма, один сачок, сапоги резиновые и рыба – плотва и сазан.
На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 8.39 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
- В ходе рейдов на территории парка выявлено 14 фактов нарушений правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна и один факт нарушения режима особо охраняемой природной территории (ООПТ). В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, - рассказал директор природного парка «Ивано-Арахлейский» Евгений Савицкий.
В Забайкалье у браконьеров изъяли 1,5 километра сетей
Происшествия, Фото:
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