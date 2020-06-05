Кражу кабеля обнаружили из-за жалоб на отсутствие телевидения
В Улетовском районе Забайкальского края в полицию поступило заявление инженера провайдера сотовой связи о краже 550 метров медного кабеля.
Установлено, что в офис провайдера начали поступать жалобы от местных жителей об отсутствии кабельного телевидения. Проверив возможные места аварий воздушных линий, было обнаружено отсутствие несколько отрезков кабеля на общую сумму около 15 тысяч рублей.
Полицейские установили двух подозреваемых, которые неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов. Они дали признательные показания. Выяснилось, что подозреваемые ночью перерубали провисающие телефонные кабели, которые впоследствии сдавали в пункт приема металла.
- В настоящее время установлена их причастность к четырем аналогичным преступлениям. По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела. Часть украденного кабеля изъята, однако на восстановление кабельной линии провайдеру потребуется сумма, значительно превышающая причинённый ущерб, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Двое забайкальцев срывали телефонный кабель для сдачи на металл
Происшествия, Фото:
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