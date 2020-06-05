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Ангарчанка отдала мошенникам 150 тысяч, боясь стать должницей

Ангарчанка отдала мошенникам 150 тысяч, боясь стать должницей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина оформила онлайн-ссуду по совету аферистов

В Ангарске накануне в полицию поступило заявление от 37-летней местной жительницы, которая стала жертвой мошенников. Женщина лишилась оформленного займа на сумму 150 тысяч рублей.

Несколько дней назад ангарчанке позвонила неизвестная девушка, представилась работником банка и сказала, что с банковских карт неизвестные пытаются оформить кредит. Для блокирования данной операции якобы необходимо вывести деньги на резервные карты.

Поддавшись на уговоры аферистов, женщина оформила онлайн-ссуду, сняла деньги с карт и перевела 150 тысяч на счета, указанные мошенниками. Как она позже объяснила сотрудникам полиции, в этот момент она очень боялась стать должником банка. О том, что стала жертвой мошенников, ангарчанка поняла только на следующее утро.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество
 
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