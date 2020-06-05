Ангарчанка отдала мошенникам 150 тысяч, боясь стать должницей

Женщина оформила онлайн-ссуду по совету аферистов



В Ангарске накануне в полицию поступило заявление от 37-летней местной жительницы, которая стала жертвой мошенников. Женщина лишилась оформленного займа на сумму 150 тысяч рублей.



Несколько дней назад ангарчанке позвонила неизвестная девушка, представилась работником банка и сказала, что с банковских карт неизвестные пытаются оформить кредит. Для блокирования данной операции якобы необходимо вывести деньги на резервные карты.



Поддавшись на уговоры аферистов, женщина оформила онлайн-ссуду, сняла деньги с карт и перевела 150 тысяч на счета, указанные мошенниками. Как она позже объяснила сотрудникам полиции, в этот момент она очень боялась стать должником банка. О том, что стала жертвой мошенников, ангарчанка поняла только на следующее утро.



В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



