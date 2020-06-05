Он занимался незаконным бизнесом более года
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Читы, который обвиняется в организации и проведение азартных игр.
В начале 2019 года обвиняемый организовал в квартире незаконный игорный клуб. Доступ в клуб имели только проверенные игроки, которые входили в помещение по звонку на определённый номер мобильного телефона.
Деятельность игорного заведения была пресечена сотрудниками полиции в апреле 2020 года. За период деятельности клуба обвиняемый получил доход в сумме около 4 млн рублей.
Организатор полностью признал себя виновным, раскаялся в совершённом преступлении и активно помогал следователям.
На стадии завершения следствия обвиняемый воспользовался правом заявления ходатайства о прекращении уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
- Учитывая отсутствие у обвиняемого судимости, факт первичного совершения преступления средней тяжести, а также с учётом возмещения причинённого вреда, следователи обратились в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования обвиняемого с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. При вынесении ходатайства следователи учли и тот факт, что в качестве заглаживания причинённого вреда обвиняемый оказал материальную помощь двум забайкальским центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Чите организатор игорного клуба раскаялся и начал помогать детям
Происшествия, Фото:
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Он занимался незаконным бизнесом более года
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