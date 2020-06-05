В Иркутской области устроили погоню за пьяным водителем «Истаны»

Когда машину удалось остановить, мужчина с пассажиром попытались убежать



В посёлке Усть-Ордынский Иркутской области полицейские заметили микроавтобус, водитель которого ехал на высокой скорости, нарушая правила дорожного движения. Инспекторы попытались остановить «Ссанг Йонг Истану», но мужчина проигнорировал требования.



Сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле направились вслед за нарушителем, через громкоговоритель неоднократно требовали лихача прекратить движение. Пытаясь скрыться, водитель хаотично маневрировал по проезжей части, создавая аварийные ситуации.



В ходе преследования автомобиль был остановлен. Однако водитель вместе с пассажиром выбежали из салона и попытались убежать. Они всё же были задержаны сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что автомобилист и его приятель были пьяны.



В настоящий момент в отношении 35-летнего водителя составлено пять административных протоколов по различным административным статьям. Машина помещена на арестплощадку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

