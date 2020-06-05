В Бурятии вновь загорелись леса

Горит лес в Муйском районе



Больше суток в Бурятии не было лесных пожаров. Но на сегодня в Бурятии тушат два лесных пожара, оба были обнаружены вчера в Муйском районе.



С огнём боролись 30 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано семь единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 6,5 га. Пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём.



На утро 5 июня тушение лесных пожаров продолжается.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 268 лесных пожаров на общей площади 47,5 тыс га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 257 лесных пожаров на общей площади 55,8 тыс га.



Более 80% лесных пожаров возникли по вине человека. С начала пожароопасного сезона выявлено более 1800 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 893 административных дела, сумма наложенных штрафов превысила 5 млн рублей, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



