 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Июня

04 Июня

Популярное

В Бурятии вновь загорелись леса

В Бурятии вновь загорелись леса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горит лес в Муйском районе

Больше суток в Бурятии не было лесных пожаров. Но на сегодня в Бурятии тушат два лесных пожара, оба были обнаружены вчера в Муйском районе.

С огнём боролись 30 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано семь единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 6,5 га. Пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём.

На утро 5 июня тушение лесных пожаров продолжается.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 268 лесных пожаров на общей площади 47,5 тыс га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 257 лесных пожаров на общей площади 55,8 тыс га.

Более 80% лесных пожаров возникли по вине человека. С начала пожароопасного сезона выявлено более 1800 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 893 административных дела, сумма наложенных штрафов превысила 5 млн рублей, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии вновь загорелись леса
В Бурятии вновь загорелись леса
Происшествия, 05.06.2020
Горит лес в Муйском районе
В Бурятии подросток обчистил гараж
В Бурятии подросток обчистил гараж
Происшествия, 05.06.2020
Украденное он продал своим друзьям
В Бурятии горел сельский клуб
В Бурятии горел сельский клуб
Происшествия, 05.06.2020
До приезда пожарных с огнём в одиночку боролся доброволец
Число заражений коронавируса в Бурятии превысило 1700
Число заражений коронавируса в Бурятии превысило 1700
Происшествия, 05.06.2020
За сутки выявили ещё более 50 заражённых
В Бурятии умер 11-й пациент с коронавирусом
В Бурятии умер 11-й пациент с коронавирусом
Происшествия, 05.06.2020
У скончавшейся женщины была хроническая почечная недостаточность
В Бурятии число заболевших COVID-19 возросло в 1,2 раза
В Бурятии число заболевших COVID-19 возросло в 1,2 раза
Происшествия, 05.06.2020
По ДФО прирост количества подтверждённых случаев COVID-19 составил 1,3 раза
В Улан-Удэ произошло ДТП напротив «Спутника»
В Улан-Удэ произошло ДТП напротив «Спутника»
Происшествия, 04.06.2020
Машины столкнулись перед светофором
В центре Улан-Удэ ДТП с такси перекрыло дорогу
В центре Улан-Удэ ДТП с такси перекрыло дорогу
Происшествия, 04.06.2020
Водителям пришлось объезжать аварию по трамвайным рельсам
В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка с пассажирами
В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка с пассажирами
Происшествия, 04.06.2020
ДТП перекрыло сразу две полосы движения
В Улан-Удэ участники ДТП не признавали вину
В Улан-Удэ участники ДТП не признавали вину
Происшествия, 04.06.2020
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
В Бурятии самое популярное мошенничество связано с «потеряшками»
В Бурятии самое популярное мошенничество связано с «потеряшками»
Происшествия, 04.06.2020
В Бурятии дистанционные мошенничества регистрируют ежедневно
В Улан-Удэ адвоката-вымогателя заключили под стражу
В Улан-Удэ адвоката-вымогателя заключили под стражу
Происшествия, 04.06.2020
Адвокат вымогал у следователя полмиллиона рублей

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^